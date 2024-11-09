أبرز تطورات اليوم الـ 400 من حرب الإبادة الجماعية

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 400 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

ومع مرور 400 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة وبدء معركة طوفان الأقصى، وما زالت بسالة وبطولة المقاومة وصمود شعبنا أمام العدوان وجبروته.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم السبت- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 36 تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 18 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

استهدفت طائرات الاحتلال في ساعات الصباح الباكر، منزلاً لعائلة أبو جراد في منطقة المنشية بمدينة بيت لاهيا، أسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

واستشهد فجر اليوم 9 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خانيونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، سبقه ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في شارع يافا في منطقة الزرقا شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين بملعب الجزيرة جنوب مسجد الشافعي بمدينة خانيونس.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 43,508 شهيدا و 102,684 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.