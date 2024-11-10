معتقلو النقب.. أجساد هزيلة تواجه القتل التدريجي

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات خطيرة، لما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، جراء سياسة الإهمال الطبي أو "القتل التدريجي"، وحرب التجويع، التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الأحد، إن تلك السياسة تصاعدت بعد السابع من أكتوبر 2023، ليعيش الأسرى منذ ذلك الحين، أبشع مراحل المواجهة مع سجانيهم، بأجساد هزيلة وأمراض أكلت من أجسامهم.

وعرضت الهيئة حالات عدد من الأسرى، في سجن النقب، الذين يعانون من الموت البطيء داخل معتقلات الاحتلال، وغدَوْا شهداء مع وقف التنفيذ، في ظل صمت عارم من المؤسسات الانسانية والقانونية والدولية.

"الأكامول" ممنوع

وبينت الهيئة أنه، وإن كان مسكن "الأكامول"، أو شرب الماء، هو العلاج الشائع لكافة الأمراض داخل سجون الاحتلال، قبل السابع من أكتوبر، فاليوم لا يجد الأسرى شيئًا من ذلك، "لا حبة مسكِّن ولا شربة ماء نظيفة، ولا يتم نقلهم إلى عيادة السجن."

محمود سويطي.. "سكايبوس"

وأفادت الهيئة أن الأسير محمود عبد العزيز سويطي 50 عاما، من بلدة بيت عوا قضاء الخليل، المعتقل منذ عام 2007، يعاني من مرض السكايبوس منذ حوالي 4 أشهر.

وبينت أنه لا يتلقى أي نوع من العلاج من عيادة السجن، كما أنه لا يملك أي ملابس أو أغطية شتوية، فيما يضطر الأسرى لاستعارة الملابس بينهم.

محمد غانم.. خسر 45 كغم

كما يعاني الأسير محمد سليمان أحمد غانم 29 عامًا، من بلدة عنبتا قضاء طولكر والمعتقل بتاريخ 31.08.2023، من مرض بالأعصاب، ويتعرض لدوخة وإغماء لنصف ساعة كاملة أحيانا.

وبينت هيئة الأسرى أن لدى غانم أوجاعًا شديدة بركبته اليسرى، بسبب الضرب والتنكيل الذي تعرض له خلال الأيام الأولى للحرب داخل السجن، وخسر من وزنه ما يقارب 45 كيلو غرامًا.

رأفت سالم.. حساسية الدم

اما الأسير رأفت سالم 35 عاما، من بلدة دير العسل قضاء دورا الخليل، المعتقل بتاريخ 25.10.2023، فهو، حسب الهيئة، يعاني من حساسية بالدم وديسكات في ظهره، بالإضافة الى معاناته من ضغط الدم.

وأشارت هيئة الأسرى أن سالم لم يعرض على عيادة سجن النقب، ولا يقدم له أي شيء من العلاج، وخسر من وزنه حتى اليوم 25 كيلو غرامًا تقريبا، كما أنه لا يملك أي ملابس أو أغطية شتوية.



أحمد صوص.. ديسكات الظهر

وبالنسبة للأسير أحمد رائد عبد الرحيم صوص 24 عاما، من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والذي اعتقل في 29.08.2023 ، فهو يعاني من ديسكات بالظهر، في الفقرة الأولى والثانية، ولا يستطيع السير على قدمه اليسرى، حسب الهيئة.

وأضافت أنه كان من المفروض أن يخضع صوص لعملية قبل الاعتقال، لكن اعتقاله حال دون ذلك.