50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط حصار مدينة القدس والبلدة القديمة والمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

ونصبت قوات الاحتلال نصبت السواتر الحديدية في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، واوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفحصتها.

كما منعت قوات الاحتلال منعت العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بينهم شاباً أوقفته في ساحة الغزالي بباب الأسباط وفتشته جسدياً.

وانتقد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، في خطبة، الجمعة تخاذل الحكام العرب والمسلمين وأنشغالهم بأنفسهم وولائهم للغرب.

كما انتقد سليم، المسلمين لعدم نصرة ودعم ومساندة أهالي غزة في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام.

وقال: "كأن مصاب غزة الجلل في المريخ وعلى القمر لا يرونه ولا يسمعونه ولا يعنيهم".

وعن الحكام أضاف سليم: "منشغلون بمسابقات كرة القدم واحتفالاتهم فهي أغلى عندهم من القدس والمسجد الأقصى وقضايا الأمة".