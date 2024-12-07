بلدية غزة للرسالة: كوارث شتوية تهدد السكان

حذّرت بلدية غزة من كوارث بيئية تهدد المواطنين خلال فصل الشتاء الجاري، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكات الصرف الصحي ومضخات برك تجميع مياه الأمطار. وأكدت البلدية أن حياة المواطنين القاطنين بالقرب من البرك معرضة للخطر بسبب احتمالية فيضانها مع أي أمطار قادمة.

وقال المهندس عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة في حديث للرسالة: "إن هناك ظروفًا صعبة وكارثية تهدد حياة المواطنين في موسم الشتاء الحالي بمدينة غزة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بأكثر من 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 15 ألف متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة".

وأوضح أن هناك أضرارًا كبيرة في محطات ومضخات الصرف الصحي، وخصوصًا بركة الشيخ رضوان، المخصصة أساسًا لتجميع مياه الأمطار، لكنها تحولت إلى كارثة صحية وبيئية بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي. وحذّر من خطر فيضان البركة على المناطق المحيطة، بما في ذلك مراكز الإيواء القريبة.

وأعلنت بلدية غزة عن حدوث هبوط مفاجئ في الأرضيات الخرسانية بمبنى مضخات بركة الشيخ رضوان، نتيجة القصف المتكرر في محيط البركة، مما ينذر بتدهور خطير في البنية التحتية داخل البركة والمناطق المحيطة بها.

وأكد النبيه أن البلدية تحاول إجراء صيانة مؤقتة، لكنها لا تكاد تُحدث فرقًا في التخفيف من معاناة المواطنين. وأشار إلى وجود قائمة طويلة من الاحتياجات الضرورية لصيانة خطوط الصرف وبرك تجميع المياه، وأن عدم التحرك سريعًا لحل هذه الإشكاليات يهدد حياة المواطنين.

وعن أبرز التحديات، ذكر المتحدث باسم البلدية أن تراكم الأنقاض والركام في الشوارع يعيق عمل شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت البلدية أنها تمكنت من تنظيف 2400 مصرف من أصل 4400 مصرف في المدينة، إلا أن هذه المصارف تحتاج إلى متابعة دورية، وهو ما يصعب تحقيقه بسبب نقص الكوادر والإمكانات.

وبحسب النبيه، فإن أبرز المعيقات التي تواجه البلدية تتمثل في نفاد الوقود اللازم لتشغيل المضخات والآليات المتبقية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن زيادة أعداد النازحين من شمال غزة فاقمت الأعباء، خصوصًا في تقديم الخدمات الأساسية مثل توفير المياه، وجمع النفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد النبيه أن البلدية بحاجة إلى تدخل دولي عاجل لتوفير الوقود والدعم الفني، ومنح كوادرها الحصانة اللازمة للقيام بمهامهم. وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتفادي وقوع كوارث صحية وبيئية تلوح في الأفق مع موسم الأمطار.