مركز حماية حقوق الإنسان يدين الهجوم (الإسرائيلي) على مشفى كمال عدوان في غزة

أدان مركز حماية حقوق الإنسان الهجوم ( الإسرائيلي) الجديد الذي استهدف مشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والذي بدأ يوم أمس، حيث أطلق جيش لاحتلال عشرات القذائف على المشفى وأقسامه ومرافقه. وأسفر الهجوم عن اشتعال النيران في بعض أقسام المشفى وتدمير أجزاء أخرى، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المرضى والعاملين داخل المشفى.

وأكّد المركز أن هذا الهجوم يعد تكرارًا لنهج جيش الاحتلال تجاه مشافي قطاع غزة، حيث تعرضت جميع المشافي في المنطقة لعمليات حصار واقتحام وتدمير، بالإضافة إلى اعتقال المرضى والعاملين، مما أدى إلى تعطيل الخدمة الصحية بشكل متكرر.

وأشار المركز إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم في حماية المشافي في قطاع غزة. كما استنكر المركز الدور المتراخي للمجتمع الدولي في هذا الصدد.

ودعا المركز إلى تدخل فوري من منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبًا بتواجدهم في محيط المشفى وإعلان حماية دولية له، وتوفير الدعم الطبي العاجل لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وفي ختام البيان، حمّل المركز المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم للقيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدًا عزمه على متابعة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية والمحلية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.