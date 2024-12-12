عشائر غزة: اللصوص يتاجرون بمعاناة شعبنا ودعم مطلق للأمن ضدهم

أكد الشيخ سالم الصوفي، رئيس ملتقى هيئة شؤون العشائر والعوائل في قطاع غزة وأحد وجهاء عشيرة الترابين، دعم العشائر المطلق للأجهزة الأمنية في مواجهتها مع اللصوص وقطاع الطرق الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب الاحتلال ضد أبناء شعبهم الفلسطيني.

وأوضح الصوفي في تصريح بـ"الرسالة نت"، أن "هذه الفئة المجرمة تعمل بإيعاز من الاحتلال بهدف نشر الفوضى الخلاقة، وتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي يصمد أمام حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام ونصف".

وأضاف أن هذه الفئة "خارجة عن القانون والأعراف العشائرية والقيم الأخلاقية، وهي فئة باغية تستحق المواجهة بكل الوسائل المتاحة".

وأشار إلى أن هؤلاء اللصوص يتاجرون بمعاناة أبناء القطاع، ويساهمون في خلق الفوضى المدمرة داخل المجتمع الفلسطيني، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

كما اعترف جيش الاحتلال باستهداف عدد من رجال تأمين المساعدات الإنسانية، الذين حاولوا منع السرقات والاعتداءات التي تقوم بها جماعات اللصوص.

وفي هذا السياق، تشن الأجهزة الأمنية حملة مكثفة منذ فترة لملاحقة هذه العصابات التي تستهدف المساعدات الإنسانية وتعتدي على حقوق المواطنين.

من جانبها، أكدت شبكة المنظمات الأهلية في غزة أن تلك العصابات تنشط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتعمل على تقويض جهود الإغاثة الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة سكان القطاع.