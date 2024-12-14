تطورات اليوم الـ 435 من الإبادة الجماعية

تعرض عدد كبير من خيام النازحين على شواطئ بحر قطاع غزة للغرق، جرّاء الأمطار الغزيرة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وحصاره المُطبق على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 44 ألفًا و 875 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و 454 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة أمس الجمعة.

آخر التطورات الميدانية

شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت، غارة على منزل لعائلة "عوض" في محيط المسجد العمري بجباليا البلد شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مناطق شمال وغرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت مسيرة "كواد كابتر" النار على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

ومساء أمس الجمعة، استهدفت غارات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو وردة في جباليا البلد شمالي القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بغارة استهدفت منزلًا لعائلة "سعد الله" قرب محطة خلة في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في منطقة الصفطاوي غربي جباليا.

واستهدف قصف مدفعي منطقة الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط دوار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

وطالت غارات الاحتلال مناطق وسط مدينة غزة، ومحيط منطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة، وحي التفاح شرقا.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال غربي المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع ومناطق شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع، ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وارتقى شهداء وأصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة رشيد في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال نسف مبانٍ سكنية، وحرق المنازل، كما أحرق مركبة إسعاف، في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر" النار على منازل المواطنين في منطقة الصفطاوي وشارع أحمد ياسين بالتزامن مع قصف مدفعي.

واستشهد المصور عبد الرحمن القصاص مصور جامعة فلسطين ولا يزال مفقودا تحت الأنقاض.

وشنت مدفعية الاحتلال قصفًا استهدف مناطق شمال غرب النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار متواصل من الآليات.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي قرب مسجد الإيمان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على محيط منطقة الجامعات جنوب غرب مدينة غزة.