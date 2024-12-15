والد الطفل (العامر) : السلطة حاولت قتل ابني الثاني المصاب

أكد والد الطفل محمد العامر الذي أعدمته أجهزة السلطة في مخيم جنين بالأمس، أن تلك الأجهزة حاولت قتل ابنه الثاني المصاب.

وأشار والد العامر في منشور له على فيسبوك: “عند إعدام إبني محمد، إبني الآخر لؤي، العاجز صاحب العكازات “مصاب منذ عام، وقدمه كلها بلاتين” حاول إسعاف شقيقه الشهيد محمد، فأطلق قناص السلطة النار على لؤي”.

وأوضح أن ابنه لا يزال يرقد في مستشفى ابن سينا، في إشارة إلى أن السلطة تعمدت عملية القتل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع لطرد عوائل مخيم جنين عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أثناء محاولتهم لاقتحام منازلهم خلال هجومها المستمر على المدينة منذ ساعات.

ويظهر في الفيديو أن العائلات تصدت لعناصر أجهزة أمن السلطة ومنعوهم من اقتحام منازلهم او حتى اعتلاء أسطحها لاستخدامها في قنص المقاومين والمطاردين لجيش الاحتلال.

موقع الشاهد