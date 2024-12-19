6 شهداء في قصف على جباليا ومخيم الشاطيء غرب مدينة غزة

استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية أن القصف أسفر عن استشهاد ستة أفراد، من بينهم سهيلة عبدربه، محمود شوقي عبدربه صالح، وسعدي عسلية.

كما استشهد الشاب عبد الكريم نعيم المطوق، ليُلحِق بوالده وأخيه خالد، جراء استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في جباليا.

ومنذ صباح اليوم، تعرض مخيم جباليا لعدة غارات جوية متتالية، أسفرت عن تدمير مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار.

في وقت لاحق، أفادت مصادر إعلامية عن ارتقاء شهداء ومصابين نتيجة قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب مقر الأحرار في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

ووفقًا لمصدر طبي لقناة "الجزيرة"، استشهد 24 مواطنًا في شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القطاع إلى 45,097 منذ بداية العدوان الإسرائيلي الذي دخل يومه الـ440، مع إصابة 107,244 آخرين.