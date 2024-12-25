الثوابتة: نحو 3٪ من ضحايا العدوان على قطاع غزة هم من المسيحيين

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، في تصريحات صحفية، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع المسيحي الصغير في القطاع يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الوجود الإنساني والتاريخي المتنوع في غزة.

وأشار الثوابتة إلى أن الاحتلال لا يحترم الأديان السماوية، حيث يعتمد في عدوانه على استهدافات مباشرة وقصف ممنهج يطال الجميع دون تمييز. وأضاف أن نحو 3٪ من ضحايا العدوان على قطاع غزة هم من المسيحيين، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.

وأوضح الثوابتة أن الاحتلال دمّر ثلاث كنائس رئيسية في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حماية دور العبادة، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس تجاهلًا واضحًا للحقوق الدينية والإنسانية للمجتمع المسيحي في غزة.

وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين بمختلف أطيافهم، وضمان حماية دور العبادة من الاستهداف المستمر.