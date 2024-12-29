إدانة وطنية لإعدام السلطة لصحفية بجنين

نددّت قوى وأطر سياسية وصحفية؛ جريمة قتل أجهزة أمن السلطة لصحفية فلسطينية بمخيم جنين؛ بدم بارد؛ في ظل المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تجاه هذه الجريمة.

وأعدم أمن السلطة الصحفية شذى الصباغ؛ بدم بارد؛ في ظل استمراره بمجزرته واستهدافه لمخيم جنين ضمن عمليته العسكرية المتواصلة منذ أسبوعين.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدة الصحفية شذى الصباغ، التي استشهدت بعد استهدافها المباشر والمتعمد من قبل عناصر أجهزة السلطة، أثناء تواجدها أمام منزل لأقاربها برفقة أطفال ونساء في مخيم جنين.

وأدانت الحركة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، ما وصفته بـ"الجريمة البشعة"، مشيرة إلى أن مقتل شذى، شقيقة الشهيد القسامي معتصم الصباغ، بدم بارد، يعد عملاً إجرامياً يضاف إلى سجل انتهاكات أجهزة السلطة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال وتنكيل.

وأكدت حماس أن هذه الجريمة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، محذرة من أن مشاهد استهداف مخيم جنين باتت تحاكي أساليب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت الحركة أن ما حدث ليس حادثة فردية، بل جزء من سياسة قمعية تستهدف رمز الصمود والمقاومة في المخيم.

وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالاستجابة للمبادرات الوطنية الرامية إلى وقف الحملة الأمنية على مخيم جنين، داعية القوى الوطنية كافة إلى الضغط على السلطة لمحاسبة المتورطين في قتل الصحفية شذى الصباغ، ووقف ملاحقة المقاومين والنشطاء. كما دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين وتعزيز الحراك الوطني لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

دانت أطر صحفية جريمة إعدام أجهزة أمن السلطة للصحفية شذى صباغ في مخيم جنين؛ واصفة هذه الجريمة بـأنها عمل مدان يستوجب مسائلة وطنية وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاعلين.

وقالت كتلة الصحفي الفلسطيني، إنّ عملية القتل وإعدام الصحفية بدم بارد وبشكل متعمد، يعبر عن صورة دموية تستوجب إدانة وطنية.

وأكدّت الكتلة في تصريح صحفي وصل لـ"الرسالة نت"، إنّ هذه الجريمة تترافق مع اعدام الاحتلال لعشرات الصحفيين في قطاع غزة؛ "حري بنا أن نحمي الصحفي الفلسطيني من ويلات ما يعانيه".

يتبع؛؛