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مواجهات في بيتا بعد قمع الاحتلال لتظاهرة ضد الاستيطان

الرسالة نت -الضفة المحتلة

اندلعت ظهر اليوم الجمعة تظاهرة في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث قمعت قوات الاحتلال المسيرة بإلقاء كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأقامت طوقًا أمنيًا حول الجبل ومحيطه، ما عرقل وصول المواطنين لأداء صلاة الجمعة وللدخول إلى أراضيهم.

وبحسب شهود عيان، انطلقت مسيرة مناهضة للاستيطان بعد أداء صلاة الجمعة، حيث قوبلت بإطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع في محيط دوار الصناعية بالبلدة.

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وتستمر بلدة بيتا في مواجهة اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ إقامة البؤرة الاستعمارية "أفيتار" على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

رابط مختصر
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مواجهات بيتا ضد الاستيطان

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