إعلام عبري: تعليمات إسرائيلية لتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة

أفادت قناة "كان" العبرية بأن وزارات الاحتلال الإسرائيلي تلقت تعليمات ببدء الاستعدادات لاستقبال أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، في ظل زيادة احتمالية التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، صرّح مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" بأن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى اتفاق حول الحرب في غزة، بينما أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سويلفان، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، أعلنت القناة 12 العبرية أن وزراء حزب "شاس" الإسرائيلي أعلنوا استعدادهم للتصويت لصالح صفقة تبادل الأسرى، في حين ذكرت منصات للمستوطنين أن ثلاثة مستشفيات إسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لاستقبال أسرى من قطاع غزة، مما يعزز التوقعات بتسريع المفاوضات حول التبادل ووقف الحرب.