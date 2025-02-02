غزة: 61 ألف شهيد وأضرار تقدر بـ50 مليار دولار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، عن تقرير أولي للخسائر والأضرار التي خلفتها الحرب التي استمرت 471 يومًا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة" التي شنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأكد التقرير أن الحرب تسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 61,709 شهيد، بينهم 47,487 شهيدًا وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، بينما لا يزال 14,222 شهيدًا تحت الركام.

كما أصيب أكثر من 111,588 شخصًا، وتم اعتقال أكثر من 6,000 مواطن، تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن 8% من سكان قطاع غزة كانوا ضحايا مباشرين للحرب، وهي نسبة تعادل 640 مليون شخص إذا ما تم تطبيقها على مستوى العالم. كما تم تسجيل 9,268 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، أدت إلى إبادة 2,092 عائلة بالكامل، بينما قُتل 4,889 عائلة ولم يبق منها سوى فرد واحد.

كان الأطفال والنساء من أكثر الفئات تضررًا، حيث قُتل 17,881 طفلًا، بينهم 214 رضيعًا ولدوا وماتوا خلال العدوان. كما تيتم أكثر من 38,000 طفل، بينهم 17,000 فقدوا كلا الوالدين. بالإضافة إلى ذلك، قُتل 12,316 امرأة.

تسببت الحرب في أضرار مادية تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، وفق التقرير الأولي. حيث تضررت 450,000 وحدة سكنية، بينها 170,000 دمرت بالكامل. كما أُخرج 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا عن الخدمة، مما حرم السكان من الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

وفي القطاع التعليمي، تضررت 1,661 منشأة تعليمية، بينها 927 مدرسة وجامعة دمرت بالكامل، مما أدى إلى حرمان 785,000 طالب من مواصلة تعليمهم. كما تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث تعرضت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لأضرار جسيمة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة "منطقة منكوبة إنسانيا"، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون مواطن معرضين لخطر الموت جوعًا وعطشًا ومرضًا. كما طالب بسرعة تنفيذ خطة إعادة الإعمار، والتي تشمل إدخال 200,000 خيمة و60,000 بيت متنقل لتوفير المأوى للنازحين.

أكد التقرير رفضه القاطع لمخططات التهجير والترحيل، مشيرًا إلى أن شعب غزة صمد أمام كل محاولات الاحتلال لتحقيق أهدافه، وسيواصل الصمود في وجه أي مخططات مستقبلية.

اختتم التقرير بتوجيه التحية لشعب غزة الذي وصفه بـ"البطل الأسطوري" الذي ضرب أروع أمثلة التضحية والفداء، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم إغلاق أبواب الأمل في وجه شعب يستحق حياة حرة وكريمة خالية من الاحتلال.