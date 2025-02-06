بلدية غزة: نقص الإمكانيات يزيد من معاناة النازحين في ظل المنخفض الجوي

أكد المتحدث باسم بلدية غزة في تصريحات له للجزيرة، أن البلدية تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع الوضع الإنساني الناجم عن المنخفض الجوي، مشيراً إلى أن الإمكانيات المتوفرة غير كافية لمساعدة النازحين في ظل الظروف المأساوية التي يعانون منها.

وأوضح المتحدث أن مياه الصرف الصحي والأمطار تسببت في دخول مئات الخيام ومراكز إيواء النازحين، مما فاقم من معاناتهم، حيث لم تتمكن الفرق المختصة من التعامل مع هذه المياه بسبب نقص المعدات اللازمة. وأشار إلى أن البلدية غير قادرة حالياً على توفير الحلول المناسبة للتعامل مع الفيضانات في مخيمات النازحين، في ظل الضغط الكبير على البنية التحتية المنهارة بالفعل.

وتستمر الأزمة الإنسانية في غزة، مع ارتفاع الحاجة للمساعدات العاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في ظل هذه الظروف الجوية القاسية.