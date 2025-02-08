قال مكتب الشهداء والأسرى والجرحى بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحرية تُنتزع بالعزيمة والتضحيات، لا بمنّة المحتل، حيث يتم اليوم تنفيذ الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأحرار".

وأشار المكتب، في بيان له اليوم السبت، ووصل "الرسالة نت" نسخة منه، إن هذه محطة جديدة من طوفان الأحرار، التي يتحرر بموجبها ضمن الدفعة الخامسة 183 أسيرًا إلى ميادين الحرية بقرار من المقاومة، بينهم 18 محكومًا بالمؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، إضافة إلى 111 أسيرًا من غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وبينت حركة حماس أن مشهد استقبال الأسرى والتفاف الجماهير حولهم رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لا ينسى أسراه، وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي، رغم بطشه، عاجز عن كسر إرادة الفلسطينيين.

وأشار المكتب أن هذه اللحظات التي تعمّ بها فرحة الحرية هي تأكيد على أن معركة الأسرى جزء لا يتجزأ من معركة التحرير.

وحيا المكتب في ختام بيانه الشعب الفلسطيني "العظيم" على صموده وتلاحمه مع الأسرى المحررين، وأضاف أن المقاومة الفلسطينية "الباسلة" هي التي فرضت هذه المعادلة، وأجبرت الاحتلال على إطلاق سراح الأبطال رغمًا عنه

مشيراً إلى أن محاولات الاحتلال تنغيص الفرحة لن تغير من حقيقة الانتصار، بل تكشف مدى ارتباك العدو وإحباطه