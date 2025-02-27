إصابة 10 إسرائيليين واستشهاد فلسطيني بعملية مزدوجة قرب الخضيرة

أصيب 10 إسرائيليين، بينهم حالة حرجة، في عملية دهس وطعن وقعت مساء اليوم الخميس على شارع 65 عند مفرق كركور قرب الخضيرة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي استشهاد منفذ العملية، الذي تبيّن لاحقًا أنه جميل زويد (53 عامًا) من سيلة الحارثية قرب جنين، والذي كان يقيم في الداخل المحتل بدون تصريح.

ووفقًا لبيان مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، فإن حصيلة المصابين تشمل 6 حالات طفيفة، حالة متوسطة، حالتين خطيرتين، بالإضافة إلى إصابة واحدة وُصفت بالحرجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن زويد متزوج من امرأة من طلعة عارة في المثلث، واستمر في قيادة مركبته لمئات الأمتار بعد تنفيذ العملية، قبل أن يصطدم بمركبة للشرطة، مما أدى إلى إصابة أحد أفرادها. وعقب ذلك، أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

وأشار ناطق باسم شرطة الاحتلال للإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق في احتمال أن تكون العملية "مزدوجة"، وتشمل هجوم آخر باستخدام السلاح الأبيض.