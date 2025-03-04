القمة العربية ترفض تهجير سكان غزة ومصر تطرح خطة الإعمار

أعرب الزعماء العرب خلال قمتهم الطارئة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما دعت مصر إلى اعتماد خطتها لإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية إن "قمتنا تأتي في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد"، مبيّنا أن المنطقة "تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين".

ودعا السيسي إلى "اعتماد خطتنا التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه"، مؤكد أن "الحرب الضروس على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وخيرت أهل غزة بين الفناء والتهجير".

وأضاف: "نعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة". كما دعا إلى توجيه الدعم "للصندق الذي سنسعى لإنشائه لتنفيذ هذه الخطة".

وأشار إلى أن مصر عملت "بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة".

ورأى السيسي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادر على وضع نهاية للتوتر والعداء في منطقتنا، وفق تعبيره.

كما أعلن الرئيس المصري أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة في أبريل/نيسان المقبل.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام الزعماء العرب إن "أسس التعافي في غزة لا تقتصر على الإسمنت بل على الكرامة والاستقرار ورفض التطهير العرقي".

وأضاف أنه "لا عدل دون مساءلة ولا إعادة إعمار مستدامة دون أفق سياسي واضح ومتكامل"، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل بكل السبل لمنع استئناف القتال في غزة.

كما حذّر غوتيريش من أن الوضع في الضفة الغربية مقلق، وأنها شهدت مؤخرا أكبر نزوح من نوعه منذ عقود.

من جهة أخرى، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إنه يتعين "التأكيد على رفضنا التام للتهجير وإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني".

ودعا إلى إعداد "تصور واضح وقابل للتنفيذ بشأن إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية".

بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه "لا سلام دون تحرير آخر شبر من أراضينا المعترف بها، ولا سلام دون دولة فلسطين".