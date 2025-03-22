وفد من حركة حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة

التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الأخ المجاهد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، مع وزير الخارجية التركية السيد هاكان فيدان في العاصمة أنقرة.



وناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، في أعقاب انتهاك الاحتلال لتفاهمات التهدئة واستئناف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمير جيش الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي، وهو المشفى الوحيد المتخصص في علاج السرطان.



كما تباحث الجانبان في تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء و مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وتعنت نتنياهو الذي نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ويرفض الاستجابة لجهود الوسطاء بالعودة للاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية إلى جانب ممارسة التجويع ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية للمواطنين في غزة.



وأكد وفد حماس ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على التزام المقاومة بالاتفاق، وتحليها بالمرونة الكاملة للتوصل لوقف إطلاق النار شامل، وتبادل للأسرى، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.



من جهته، أكد السيد فيدان موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، وضرورة إلزام "إسرائيل" بتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء فورا بإعادة إعمار ما دمره العدوان.