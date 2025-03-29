الإعلامي الحكومي يثمّن الجهود المصرية لتشكيل إدارة مؤقتة للقطاع

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أهمية تسريع تنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية فلسطينية جامعة.

وثمّن المكتب الإعلامي في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" الجهود المصرية المقدّرة في تشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن أمله في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية المتفق عليها، بحيث تُمهد الطريق لتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحظى بتوافق وطني شامل.

وفي هذا السياق، شدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن المؤسسات الحكومية في غزة تعمل وفق طابع خدماتي بحت، بعيدًا عن أي أبعاد سياسية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والبلديات، رغم الاستهداف والتدمير الممنهج من قبل الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن استمرار تقديم الخدمات يعد ضرورة ملحّة لمنع حدوث أي فراغ إداري قد يؤثر سلبًا على الواقع في قطاع غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من 18 شهرًا.