مستوطنون يهاجمون المسيحيين بالشتائم في القدس المحتلة

اعتدى عدد من المستوطنين المتدينين على المسيحيين الذين يحيون عيد الفصح في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالشتائم والتحريض.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين اعترضوا موكب البطريرك قرب باب الخليل بالقدس المحتلة، تزامنًا مع احتفالات المسيحيين بالعيد.

وأظهر مشهد مصوّر اعتراض المستوطنين للموكب وتوجه الشتائم لهم وممارسة سلوكيات استفزازية بحقهم.

وتوافد المسيحيون للبلدة القديمة في القدس؛ لإحياء عيد الفصح بالتزامن مع تضييقات الاحتلال والمستوطنين عليهم ومحاولة منعهم الوصول للكنيسة.

وأمس السبت، فرضت قوات الاحتلال، إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وحرمت آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة القدس، للمشاركة في إحياء "سبت النور".

وذكرت مصادر مقدسية، أن الاحتلال منع عشرات المسيحيين منهم رجال دين من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس لإحياء سبت النور اليوم واعتدت عليهم.

وقال التجمع الوطني المسيحي في القدس المحتلة للعاصمة إن "ما يرتكبه الاحتلال بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية لا ينفصل عن المشروع الاستعماري الأهم في كيان الاحتلال والذي يسعى إلى تفريغ القدس العربية المحتلة من معناها العابر للزمن".

وأضاف التجمع أن الاحتلال يسعى لتحويل القدس إلى مساحة مصطنعة خاضعة لرواية استعمارية صهيونية زائفة تشطب الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي الأصيل.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة انتهاكات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين خلال أعياد الفصح، والتي تضمنت تقييدات تعسفية ومنعًا من أداء الشعائر الدينية.

واستنكرت الوزارة، في بيان تابعته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، مشاهد الاعتداء على زوار كنيسة القيامة، ومنع سفير الفاتيكان من الدخول، وحرمان مسيحيي الضفة من الوصول إلى القدس.

وأكدت أن هذه الممارسات العنصرية تستهدف القدس ومقدساتها، وتمثل امتدادًا لسياسات التهجير والإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.