هيئة الأسرى ونادي الأسير يكشفان أماكن احتجاز 60 معتقلًا من غزة لدى الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن كشف أماكن احتجاز 60 فلسطينيًا من قطاع غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ تفعيل آلية التحقق من مصير المعتقلين الغزيين. يأتي هذا في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي يستغله الاحتلال لتبرير ممارساته.
وأوضحت الهيئة والنادي أن الردود الواردة من جيش الاحتلال تتضمن تباينات في بعض الحالات، مما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة التضليل والإخفاء القسري بحق معتقلي غزة. وأكدت الجهات المختصة أنها تتابع بشكل دقيق مع الطواقم القانونية لإجراء زيارات للمعتقلين الذين تم تحديد أماكنهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على هذه الزيارات.
وبحسب آخر الإحصائيات المعلنة من إدارة السجون الإسرائيلية في أبريل 2025، فإن عدد المعتقلين الغزيين بلغ 1747، معظمهم محتجزون بموجب تصنيف "المقاتل غير الشرعي". يُذكر أن معسكر "سديه تيمان" تصدر المشهد بصفته أحد مراكز التعذيب الأبرز، وسط شهادات مروعة عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين.
تجدد المؤسسات الحقوقية دعوتها للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، وضمان التزامه بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين>
قائمة بأسماء الأسرى الذين تم الكشف عن أماكن احتجازهم:
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مهند جمال خريس - سجن النقب
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محمد طه عطا الله مصري - سجن عوفر
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محمد عماد محمود البرعي - سجن النقب
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محمد رجب جمعة غبن - معسكر سديه تيمان
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ياسر جهاد حسن رجب - معسكر سديه تيمان
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بكر طلعت مصطفى معروف - معسكر سديه تيمان
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حاتم إبراهيم محمد حليل - معسكر عوفر
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أسامة كمال أحمد السيد - معسكر عوفر
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خميس عماد خميس جبرين - معسكر عوفر
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محمد سامي يحيى صبح - سجن بيتاح تكفا
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أحمد رجب يوسف عبيد - سجن النقب
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محمد ماهر محمد أبو سيدو - سجن النقب
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إبراهيم يوسف عرفات خواجة - سجن النقب
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معتز خليل أحمد طبش - سجن النقب
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حسن عيسى محمد هنية - سجن النقب
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جلال سهيل إبراهيم كفارنة - سجن عسقلان
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صهيب وائل حسن رجب - سجن عوفر
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أنس ياسر نظمي حمدان - سجن نيتسان
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أحمد مجدي سعيد وادي - سجن عوفر
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حسام عبد الحق جودت مدلل - سجن عوفر
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وليد عدنان محمد طاهر مسلمي - معسكر سديه تيمان
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أسامة جمال أبو ندى - معسكر سديه تيمان
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إياد خالد أبو عمره - معسكر سديه تيمان
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خليل محمد كلوسة - سجن عوفر
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مهند أحمد أبو محرم - سجن النقب
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إبراهيم خليل زقوت - سجن عوفر
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محمد عبد الرؤوف مصري - سجن النقب
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شادي مروان سليم أبو الطرابيش - سديه تيمان
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معاذ محمد محمود المدهون - سديه تيمان
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إسحاق أحمد عبد الله عايد - سديه تيمان
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محمود يوسف جمعة زعرب - معسكر عوفر
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أحمد صبري عبد الله نجار - معسكر سديه تيمان
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أشرف يوسف أحمد ناصر - سديه تيمان
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بلال شحدة عطا نجار - معسكر عوفر
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ميسرة أشرف فهمي طمبورة - معسكر عوفر
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موسى رفيق عيسى نواجحة - معسكر عوفر
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يوسف أكرم خليل سالم ذيب - سجن النقب
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محمد عدنان محمد داوود - سجن النقب
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نظمي رامي نظمي أبو عودة - سجن النقب
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محمد نبيل عبد الرؤوف مصري - سجن النقب
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أسامة محمد عبد الكريم أبو مهادي - سجن عوفر
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تيسير سميح أبو ندا - معسكر عوفر
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عبد الرحيم حسن صالح - سديه تيمان
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بلال محمد أبو عبيد - سديه تيمان
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مصباح محمود مصباح قانوع - سجن نفحة
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محمد خضر أبو غنيمة - سجن النقب
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محمد سمير عبد الله الكحلوت - سجن عوفر
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رامي إبراهيم محمود أبو سيف - معسكر سديه تيمان
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أشرف زياد شعث - سجن النقب
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محمد محمود خطيب - سجن النقب
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خالد عادل أبو سلمان - سديه تيمان
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محمد بشير طنبورة - سديه تيمان
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سائد إبراهيم أبو الروس - سديه تيمان
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وجيه نعمان صبح - سجن النقب
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أمجد عمار أبو شلوف - سجن النقب
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محمد حسن الزين - معسكر عوفر
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مهند جمال خريس - سجن النقب
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محمد طه عطا الله مصري - سجن عوفر
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محمد عماد محمود البرعي - سجن النقب
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محمد رجب جمعة غبن - معسكر سديه تيمان
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ياسر جهاد حسن رجب - معسكر سديه تيمان