هيئة الأسرى ونادي الأسير يكشفان أماكن احتجاز 60 معتقلًا من غزة لدى الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن كشف أماكن احتجاز 60 فلسطينيًا من قطاع غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ تفعيل آلية التحقق من مصير المعتقلين الغزيين. يأتي هذا في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون "المقاتل غير الشرعي"، الذي يستغله الاحتلال لتبرير ممارساته.

وأوضحت الهيئة والنادي أن الردود الواردة من جيش الاحتلال تتضمن تباينات في بعض الحالات، مما يعكس استمرار الاحتلال في سياسة التضليل والإخفاء القسري بحق معتقلي غزة. وأكدت الجهات المختصة أنها تتابع بشكل دقيق مع الطواقم القانونية لإجراء زيارات للمعتقلين الذين تم تحديد أماكنهم، مع الإشارة إلى أن الاحتلال يفرض قيودًا مشددة على هذه الزيارات.

وبحسب آخر الإحصائيات المعلنة من إدارة السجون الإسرائيلية في أبريل 2025، فإن عدد المعتقلين الغزيين بلغ 1747، معظمهم محتجزون بموجب تصنيف "المقاتل غير الشرعي". يُذكر أن معسكر "سديه تيمان" تصدر المشهد بصفته أحد مراكز التعذيب الأبرز، وسط شهادات مروعة عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين.

تجدد المؤسسات الحقوقية دعوتها للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم، وضمان التزامه بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين>



قائمة بأسماء الأسرى الذين تم الكشف عن أماكن احتجازهم: