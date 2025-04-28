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الجبهة الشعبية تحذر: تأخير تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية يعمق مأساة غزة

الجبهة الشعبية تحذر: تأخير تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية يعمق مأساة غزة
الجبهة الشعبية تحذر: تأخير تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية يعمق مأساة غزة

الرسالة نت

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن التأخير في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في غزة يؤدي إلى تصاعد المجازر وازدياد معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وفي تصريح صحفي، أكدت الجبهة أن جلسات المحكمة في لاهاي تُعقد بالتزامن مع استمرار المجازر اليومية، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الطبية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.

وشددت الجبهة على أن الأدلة الموثقة للجرائم المرتكبة من قِبل الاحتلال واضحة، مطالبة باتخاذ خطوات فورية وملزمة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان المستمر.

وأكدت الجبهة أن التعامل مع هذه الجرائم عبر قرارات استشارية دون تنفيذ فعلي يُعد تواطؤاً دولياً وصمتاً قاتلاً، يدفع باتجاه استمرار الإبادة الجماعية. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، مع تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

وأشارت الجبهة إلى أن شعب فلسطين لن ينسى من ترك أطفاله يعانون الموت جوعاً وقصفاً بانتظار قرارات مؤجلة ومداولات غير حاسمة، محذرة من أن التاريخ سيحاكم هذا الصمت الدولي القاتل.

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