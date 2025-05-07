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^200 مثال: غزة العزة

ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مدرسة أبو هميسة إلى 29

الرسالة نت - غزة

أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، إلى 29 شهيداً.

وأوضحت المصادر، أن طائرات الاحتلال أعادت قصف مدرسة أبو هميشة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مساء السبت، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات، مشيرة إلى أن  20 شهيدًا وعشرات الجرحى ارتقوا جراء قصف الاحتلال المدرسة عصر السبت.

من جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن معظم المصابين في القصف أطفال وحالتهم حرجة، مبيناً أن الوضع في المستشفى كارثي بسبب المجزرة وأن الأطباء يضطرون "للمفاضلة" بين الجرحى بحسب حالتهم، نتيجة نقص الإمكانات الطبية.

 

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غزة مخيم البريج مدرسة أبو هميسة

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