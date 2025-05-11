مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة الحصار المستمر.

فجر الأحد، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون من أسرة واحدة، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأكدت مصادر محلية أن الشهداء هم الأب معتصم محمد العلمي، وزوجته ندى أبو شقرة، وابناهما كنان ومحمد معتصم العلمي.

كما شهد حي التفاح شرقي مدينة غزة إطلاق نار كثيف من طائرات الاحتلال، في حين تعرضت مناطق شمال النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي عنيف. وشملت الاعتداءات إطلاق نار من آليات الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وقصفًا مدفعيًا شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى استهدافات مكثفة غربي بيت لاهيا شمالي القطاع ومنطقة ارميضة شرق بني سهيلا.

السبت، ارتقى 21 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في القطاع، منهم 11 شهيدًا في مدينة غزة، وشهيدة شمال القطاع، و6 شهداء في المناطق الوسطى، و3 شهداء جنوب القطاع.

بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 مارس/آذار الماضي إلى 2701 شهيد و7432 مصابًا، ما يرفع حصيلة العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52,810 شهداء وأكثر من 119,473 مصابًا.

تتزامن هذه الاعتداءات مع استمرار الحصار المفروض على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة المدنيين، وخاصة النازحين الذين فقدوا منازلهم وأماكن لجوئهم.