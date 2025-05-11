104 أيام من العدوان على طولكرم: 13 شهيدًا و4200 عائلة نازحة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ104 على التوالي، وسط تصعيد ميداني عنيف شمل المداهمات الليلية وعمليات هدم واسعة النطاق، ما أدى إلى نزوح آلاف العائلات.

ووفق اللجنة الإعلامية في طولكرم، دمّر الاحتلال أكثر من 400 منزل بشكل كامل و2573 منزلًا جزئيًا، كما أصدر إخطارات بإخلاء عدد من المباني السكنية الجديدة. آخرها كان إخطارًا لسكان عمارة أبو صفية ومنزل عائلة أبو عقل في الحارة الشرقية المحيطة بمخيم طولكرم، بوجوب الإخلاء خلال 24 ساعة، وسط مخاوف من تفجيرها أو هدمها.

وفي مخيم نور شمس، تركّزت عمليات الهدم في أحياء المنشية، المسلخ، الجامع، العيادة، والشهداء، حيث تخطط سلطات الاحتلال لهدم 106 منازل ومبانٍ سكنية ضمن الحملة المستمرة.

شهدت المخيمات انفجارات ليلية مكثفة، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات استطلاع، ما بثّ الرعب بين السكان المتبقين داخل المناطق المحاصرة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش واعتقال، شملت الشاب إبراهيم الشيخ علي من مقهى قرب دوار المسلخ.

العدوان أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم امرأتان إحداهما حامل وطفل، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح أكثر من 4200 عائلة (ما يزيد عن 25 ألف مواطن)، في حين تحولت المخيمات إلى مناطق معزولة بالكامل بفعل إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية.

ووصفت اللجنة الإعلامية المشهد بأنه "دمار شامل وترويع مستمر"، مع استمرار الاحتلال في استهداف الممتلكات التجارية والمركبات بالتخريب والنهب، ما يزيد من معاناة السكان يومًا بعد يوم.