فصائل المقاومة: النزوح لجنوب غزة توطئة للتهجير

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال الرامية لدفعه إلى النزوح نحو جنوب غزة، توطئة لتهجيره من القطاع.

وقالت "فصائل المقاومة" في بيان صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن توسيع الاحتلال لحرب الإبادة على شعبنا بما يسمى "عربات جدعون"، ستبوء بالفشل كما باءت سابقاتها، وأن غزة ستكون مقبرة للغزاة كما كانت على مر التاريخ.

وأوضحت: "محاولة الاحتلال لتهجير شعبنا من غزة ستبوء أيضاً بالفشل، وشعبنا متمسك ومتثبت بأرضه ولن يغادرها. غزة وفلسطين أرض مباركة وأرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة، وليس للاحتلال حق على أرضنا".

وتوجهت بالتحية للشعب الفلسطيني "الصابر المصابر، المرابط المتشبث بأرض"، وللمقاومة "الباسلة". مؤكدة أنها (المقاومة) تدافع عن الشعب الفلسطيني و"تُمرغ" أنف الاحتلال في رمال غزة.

ودعت "فصائل المقاومة"، قادة الأمة العربية والإسلامية، وشعوب الأمة إلى ضرورة الخروج من حالة الصمت المريب والتحرك العاجل بخطوات عملية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وطالبت بإدخال كافة الاحتياجات الحياتية من غذاء ودواء ووقود إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، ومستشفيات ميدانية لإغاثة أبناء شعبنا.

وثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية، "الوقفة الصادقة" من قبل الجيش اليمني وأنصار الله، لإسناد الشعب الفلسطيني، وانخراطهم الفاعل في معركة طوفان الأقصى. مطالبة شعوب الأمة وأحرار العالم للانخراط في هذه المعركة المقدسة.