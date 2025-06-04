مقاولون فلسطينيون في غزة يصدرون بيانًا غاضبًا: "كفى صمتًا على الجريمة"

في ظلّ تصاعد معاناة المدنيين في قطاع غزة، أصدر عدد من المقاولين الفلسطينيين بيانًا شديد اللهجة، عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ"الاستغلال المهين لمعاناة المواطنين وتحويل مراكز المساعدات الإنسانية إلى ساحات موت".

البيان، الذي حمل توقيع 25 مقاولًا من أبرز الأسماء في القطاع، وصف المشهد الإنساني الحالي بـ"الجريمة الجماعية" التي يتحمّل مسؤوليتها كل من شارك أو سهّل أو التزم الصمت حيالها، مشيرين إلى "آلية أمريكية-إسرائيلية مشبوهة" تُدار تحت غطاء مشاريع إنسانية.

وأكد الموقعون أن "تحويل المعونات إلى صفقة استثمارية فوق جثث الجائعين" يُعد خيانة صريحة لدماء الشهداء، ووجهوا اتهامًا مباشرًا لعدد من شركات المقاولات بتسهيل هذه المشاريع، مطالبين باتخاذ موقف وطني وأخلاقي.

كما حمّل المقاولون مجلس إدارة اتحاد المقاولين في غزة المسؤولية عن صمته، معتبرين أن تقاعسه عن اتخاذ موقف واضح "وفّر غطاءً ضمنيًا لانحرافات خطيرة". وطالبوا بـ الاستقالة الفورية للمجلس وإعادة تشكيله على أسس تعكس نبض الشارع الفلسطيني وتحفظ كرامة المقاولين الشرفاء.

وختم البيان برسالة قوية جاء فيها:"لن نصمت بعد اليوم. سنواصل فضح كل متواطئ، وسندافع عن كرامة أهلنا ودماء من سقطوا وهم يسيرون نحو ما ظنّوه ملاذًا، فإذا به مصيدة. كرامة شعبنا ليست محلّ مساومة، ومن يفرّط بها لا يمثلنا."

البيان وُقّع من قبل شخصيات بارزة في مجال المقاولات في غزة.

الموقعون أدمناه:

أسامة كحيل

مصطفى مسعود

عماد الأشقر

شوكت ابو صفية

أيمن جمعة

سمير سعد

جبر خويطر

جهاد الفرا

منذر أبو شمالة

حامد القدرة

مصباح النجار

مراد كلوب

أحمد ابو عساكر

مفيد المصري

جمال الأشقر

أحمد كحيل

عماد أبو رجيلة

محمد خويطر

خالد العصار

جبر كحيل

احمد ابو عودة

ايهاب جندية

شوقي ابو صلاح

ماهر الجحجوح