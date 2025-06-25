حماس تؤكد استمرار التعامل مع جهود تحقيق اتفاق شامل يوقف العدوان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن العمليات البطولية التي تنفذها كتائب القسام وسرايا القدس تثبت فشل الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته. وأشارت الحركة إلى أن سلسلة عمليات "حجارة داوود"، وآخرها تدمير ناقلة جند جنوب خانيونس ومقتل الجنود الإسرائيليين بداخلها، تؤكد قوة المقاومة وإصرارها على جعل الاحتلال يدفع ثمناً باهظاً لجرائمه بحق المدنيين العزّل.

وفي تصريح صحفي صدر عنها اليوم، حمّلت الحركة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تعثر التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وأوضحت أن نتنياهو يضع العراقيل ويماطل لتحقيق أهدافه الشخصية في البقاء بالسلطة والترويج لوهم "النصر المطلق".

وشددت حماس على استمرار تعاملها الإيجابي مع جهود الوسطاء، مؤكدة انفتاحها على أي مقترحات جادة من شأنها تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء بإعادة الإعمار، إلى جانب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى حقيقية تضمن حقوق الأسرى الفلسطينيين.