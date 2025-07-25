الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال: جرّبنا كل شيء في غزة دون جدوى

قال الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال "رونين منليس"، مساء الخميس، إن جيشه جرّب كل شيء في غزة خلال قرابة العامين من الحرب دون نتيجة واضحة.

وأكد "منليس"، وكان شغل في السابق منصب مدير عام وزارة الشئون الاستراتيجية تعقيباً على عودة الوفد المفاوض من الدوحة أنه لم يعد على الطاولة ما يمكن تجريبه في غزة.

وأضاف في تغريدة له على منصة إكس: "جربنا كل شيء في غزة، جربنا المسارات الموازية والخطط البديلة والضغط العسكري، جربنا منع المساعدات وجربنا إدخالها، جربنا إقامة مناطق إنسانية، وجربنا الميناء، جربنا بوجود أبو شباب وجربنا بدونه، جربنا الاستراتيجية وجربنا بدونها، جربنا الأهداف المعلنة للحرب وجربنا السرية، ولكن ما هو الجدول الزمني للخطوة التالية؟ ما هي خطة إسرائيل بعد انهيار المفاوضات؟".

ترجمة وكالة صفا