يونيسيف: إصابة 5 آلاف طفل بسوء التغذية في غزة خلال نصف شهر

قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف، سليم عويس، إن أكثر من 5 آلاف طفل بقطاع غزة خلال النصف الأول من يوليو/تموز الماضي أصيبوا بسوء التغذية.

وطالب عويس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بضرورة توفير كل الظروف لإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

وتواصل "إسرائيل" فرض إغلاق تام على قطاع غزة وتمنع إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والوقود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وسط تفاقم حالة المجاعة بين المواطنين.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.