الاحتلال يغتال 5 صحفيين بينهم أنس الشريف

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، جريمة اغتيال بشعة بحق خمسة صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعد قصف مباشر ومتعمد لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن قائمة الشهداء تضم أيضًا المصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، والمساعد المصور محمد نوفل، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة عدد من الصحفيين الآخرين. وبهذا يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة إلى 237 صحفيًا.

وأكد المكتب أن الجريمة نفذت مع سبق الإصرار والترصد في إطار سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، محمّلًا الاحتلال والإدارة الأمريكية وكافة الدول المتواطئة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع تمهيد لمذبحة كبرى تخطط لها إسرائيل في غزة، في ظل الحديث عن عملية عسكرية واسعة النطاق. واعتبر أن استهداف الصحفيين جزء من سياسة متعمدة لإسكات الأصوات الحرة التي توثق الجرائم، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وإنهاء واقع الإفلات من العقاب الذي شجع على تصاعد هذه الانتهاكات.

وطالب المكتب الإعلامي والمرصد الأورومتوسطي كافة الهيئات الصحفية والحقوقية الدولية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، بالتحرك الفوري لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.