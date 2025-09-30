القسام تحذر: استمرار العدوان على غزة سيقتل أسرى الاحتلال

حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيؤدي لمقتل الأسرى الإسرائيليين لديها، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والتدمير في مدينة غزة.

ونشرت مشاهد جديدة لعملية إنقاذ الأسير عيدان ألكسندر (أفرج عنه في أيار الماضي) من تحت ركام أحد الأنفاق، مصحوبة برسالة مباشرة له ولقيادة الاحتلال، قالت فيها: "ستعود للجيش الذي حاول قتلك ونحن من قمنا بحمايتك، هل تتذكر؟".

وأظهرت المشاهد، التي بثتها القسام، تفاصيل عملية الإنقاذ الدقيقة، إذ كان الأسير عالقًا تحت الأنقاض بعد انهيار جزء من النفق.

ووفق المشاهد، فقد نجح عناصر القسام في حماية حياة ألكسندر وإخراجه بأمان، في رسالة واضحة تؤكد قدرتها على حماية الأسرى والاحتفاظ بهم لتحقيق مكاسب تفضي إلى إنهاء الحرب وتحرير أسرانا في سجون الاحتلال.

كما تضمنت المشاهد لقطات من حياة عيدان ألكسندر بعد الإفراج عنه، وهو يتحدث عن شعوره بالسعادة ويستعيد لحظات بسيطة من حياته، من بينها زيارته للبحر، في مشهد يظهر الجانب الإنساني للأسرى بعد معاناتهم الطويلة.

واختتمت القسام بالقول "صفقة تبادل.. حرية وحياة، ضغط عسكري.. موت وفشل"، إذ تؤكد عبر هذه الرسالة أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى عوائلهم بسلامة وأمان هو عبر صفقة تبادل حقيقية، بينما ستؤول محاولات الضغط العسكري إلى فشل كامل وموت محتوم.