حماس: اقتحام بن غفير لمكان المتضامنين يكشف إفلاس الاحتلال وعزلته

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمكان احتجاز متضامنين دوليين كانوا على متن “أسطول الصمود العالمي”،

واعتبرت ذلك دليلاً على “الغطرسة والانحطاط الأخلاقي والسياسي” للقيادة الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن وصف بن غفير للمتضامنين بـ”الإرهابيين” لمجرّد محاولتهم إيصال الحليب والمواد الغذائية لأطفال غزة “يستدعي إدانة دولية وأممية”، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم.

وأشادت حماس بموقف المتضامنين الذين هتفوا في وجه بن غفير “فلسطين حرة”، مؤكدة أن ذلك يجسد شجاعة رسالتهم الإنسانية..

ودعت الحركة الشعوب والهيئات المدنية في العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعزيز حملات مقاطعة إسرائيل حتى يتوقف العدوان على غزة