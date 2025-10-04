الجبهة الشعبية: رد حماس وطني ومسؤول ويمهّد لإنهاء العدوان على غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ردّ حركة حماس على المقترح الأمريكي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة جاء وطنياً ومسؤولاً، ويفتح الطريق أمام إنهاء العدوان الإسرائيلي وتهيئة الظروف لوقف شامل لإطلاق النار.

وأوضحت الجبهة في بيان لها أن الأولوية الآن هي التزام الاحتلال بوقف عدوانه وتنفيذ مراحل الاتفاق بشكل كامل، بما يمهّد لـ انسحاب شامل وكسر الحصار بشكل تام، وصولاً إلى مسار سياسي فلسطيني واضح المعالم يضمن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.

كما حمّلت الجبهة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي خروقات أو محاولات تعطيل قد يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن صمت واشنطن أو تهاونها يُعدّ تغطية وتشجيعاً على استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.