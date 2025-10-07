الإعلامي الحكومي: الاحتلال يواصل قصف غزة رغم دعوات وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يوصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، رغم الدعوات الدولية والأميركية لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 106 شهداء، بينهم نساء وأطفال.

ووفق بيان المكتب، فقد نفّذ الاحتلال منذ فجر السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى مساء الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أكثر من 143 غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان والنازحين في مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى ارتكاب مجازر، أبرزها في مدينة غزة التي سجلت وحدها 65 شهيدًا.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق "الإبادة الجماعية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الاحتلال "يتجاهل الدعوات الدولية للتهدئة ويواصل سياسة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة".

كما حمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيًا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفعلي لوقف العدوان وفرض التزام بوقف الحرب على قطاع غزة.