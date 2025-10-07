الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة توقف الحرب على غزة

أكد رئيس وفد حركة "حماس" المفاوض خليل الحية، يوم الثلاثاء، أن الحركة جاءت إلى شرم الشيخ بمصر لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الحية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ: "الاحتلال الصهيوني شن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين".

وأضاف "نحمل أهداف وطموح شعبنا في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وأعرب الحية عن تقدير حماس للجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب نهائيا.

وتابع "جئنا بهدف مباشر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".

وأكد الحية استعداد الحركة بكل مسؤولية لوقف الحرب متابعًا "إلا أن الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وأشار رئيس وفد حماس إلى أن الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب مؤكدا أهمية وجود ضمانات بانتهاء العدوان نهائيًا.