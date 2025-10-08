حماس: اقتحام بن غفير الأقصى رسالة عدوانية تستفز المسلمين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" أن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف "بن غفير" المسجد الأقصى في ذكرى المجزرة ،ليس حدثاً عابراً بل رسالة عدوانية من الاحتلال.

واكدت حماس في بيان صحفي أنه وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة المسجد الأقصى الأولى عام 1990 ،أقدم بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى ، على رأس مجموعات من المستوطنين، في خطوة استفزازية متعمّدة تتزامن مع هذه الذكرى الأليمة وتتعمد المسَّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى تكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني، وفرض السيطرة على المسجد الأقصى، في إطار مشروع تهويدي متكامل يستهدف الوجود العربي والإسلامي في القدس.

وشددت حماس على أنّ القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر، وأنّ استمرار الاعتداءات والاقتحامات ،لن يغيّر من حقيقة أنّ الأقصى مسجدٌ إسلامي خالص، وأنّ شعبنا سيبقى على العهد، متمسكًا بحقّه ومقدساته، ومدافعًا عنها بكل الوسائل المشروعة.

ودعت حماس الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتلّ إلى الرباط ،والتواجد المكثّف في باحات الأقصى حمايةً له من مخططات الاحتلال.

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية ،في وقف هذا العدوان المتواصل.

واقتحم المئات من المستوطنين ،صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى بينهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ،وأدوا طقوس ورقصات وسط حماية من شرطة الاحتلال.