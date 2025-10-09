أسامة حمدان: إدارة قطاع غزة ستبقى شأنًا وطنيًا

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب (الاحتلال الإسرائيلي) من مدينة غزة ومحافظات الشمال ورفح وخانيونس، مشددًا على أن إدارة قطاع غزة شأن وطني داخلي ولن يُسمح بأي تدخل خارجي.

وأضاف حمدان أن كل من يريد تقديم المساعدة لشعبنا يجب أن يفعل ذلك بعيدًا عن أي سيناريوهات انتداب أو وصاية، مؤكدًا على التمسك بالسيادة الوطنية والقرار الفلسطيني المستقل في إدارة شؤون القطاع.

وجاءت تصريحات حمدان بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ ظهر اليوم، وسط متابعة دقيقة من جميع الفصائل الفلسطينية لضمان الالتزام ببنوده.