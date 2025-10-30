أنصار الله للرسالة: انتهاكات اتفاق غزة سيجعل مسارات الرد مفتوحة

خاص / الرسالة نت:

قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، إن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لبنود الاتفاق ستعيد الميدان إلى الواجهة مجدداً، وستضع المقاومة في موقع الرد المباشر.



وأضاف الأسد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن "تجدد العدوان واستئناف المجازر بحق الشعب الفلسطيني سيفتح جهنم على هذا المحتل، ولن يمر دون عقاب"، مؤكداً أن الحركة "تضع نفسها بالكامل تحت تصرف المقاومة الفلسطينية، في إطار معركة الأمة ضد المشروع الصهيوني وأذرعه العدوانية في المنطقة".



وشدد على أن "الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين واليمن، بما في ذلك عمليات الاغتيال والتصعيد العسكري، لن تبقى دون رد"، لافتاً إلى أن "كل مسارات الرد مفتوحة، وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية ما سيترتب على خروقاته المتكررة للاتفاق".