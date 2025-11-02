أكثر من 10 آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى بأكتوبر

قال مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة إن أكثر من 10,820 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن المسجد الأقصى شهد خلال أكتوبر الماضي تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية، تمثّل في اقتحامات يومية نفذها مئات المستوطنين بدعم حكومي مباشر وبحماية ميدانية من قوات الاحتلال، باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وخلال الشهر ذاته، اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى مرتين (في ثاني أيام العيد ويوم الاحتفال بـ"فرحة التوراة").

وأشار المركز إلى أن بن غفير كرّر اقتحاماته للأقصى 13 مرة منذ توليه منصبه عام 2023.

وذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 15 أسيرًا مقدسيًا ضمن المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، وسط إجراءات مشددة وقيود قاسية فرضتها على الأسرى وعائلاتهم.

وبين أن الإفراجات رافقت إجراءات أمنية مشددة في مختلف أحياء المدينة، تمثّلت في منع التجمعات العائلية أمام المنازل أو في محيطها، ونشر قوات الاحتلال في الشوارع، واقتحام منازل الأسرى المحررين وتفتيشها مع منع التواجد فيها باستثناء أفراد العائلة.

وخلال أكتوبر، استدعت مخابرات الاحتلال عائلات الأسرى المقدسيين إلى مركز "غرف 4" في غرب القدس، وطلبت منهم التوقيع على كفالات مالية تُلزمهم بعدم التجمع أو الاحتفال أو رفع الأعلام والمفرقعات.

وأبعدت سلطات الاحتلال الأسرى المحررين عن المسجد الأقصى قبل الإفراج عنهم.

وبالنسبة للاعتقالات، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال أكتوبر حملات الاعتقال اليومية في مدينة القدس، التي طالت الأطفال والفتيان والنساء وكبار السن، إضافةً إلى مئات الشبان من حملة هوية الضفة الغربية بذريعة "الإقامة غير القانونية".

وأوضح أن مستوطنين، من بينهم أحد أعضاء الكنيست، شاركوا خلال الشهر الماضي في ملاحقة الفلسطينيين بحجة دخولهم إلى القدس بطريقة غير قانونية، من خلال تصويرهم واحتجازهم وفحص هوياتهم وتسليمهم للشرطة، وتكررت هذه الحوادث في مناطق عدة من المدينة.

وحول الهدم، وثّق مركز المعلومات تنفيذ 11 عملية هدم وإغلاق في القدس، طالت منشآت سكنية وتجارية وزراعية في مختلف أحياء المدينة.

وتنوّعت أساليب الهدم بين الهدم الذاتي الذي اضطرت خلاله العائلات إلى هدم منازلها بأيديها تجنّبًا للغرامات الباهظة، والهدم المباشر الذي نفذته طواقم بلدية الاحتلال.

وواصلت سلطات الاحتلال توزيع أوامر الهدم وإنذارات وقف البناء واستدعاءات لمراجعة بلدية الاحتلال.