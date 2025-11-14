الدفاع المدني بغزة: أمطار غزيرة تغمر المنازل والخيام وتفاقم معاناة السكان

وصف محمود بصل، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، الحالة الإنسانية في القطاع بعد هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم بأنها "كارثية ومأساوية للغاية"، مشيرًا إلى أن العديد من المنازل والخيام تعرضت للغمر بالمياه، مما زاد من معاناة الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وقال بصل في تصريح صحفي: "تلقينا منذ فجر اليوم مئات من الإشارات من المواطنين يطلبون المساعدة، لكن للأسف لا تتوفر لدينا الإمكانيات اللازمة للاستجابة لجميع الحالات".

وأضاف: "ارتفع منسوب المياه في مراكز الإيواء إلى أكثر من 10 سم، ما أدى إلى غمر الخيام والفراش والأغطية، والمواطن أمام خيارات محدودة للغاية، إذ دُمّرت معظم البنى التحتية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية السابقة".

وأشار بصل إلى أن الوضع الحالي يشبه في خطورته مرحلة الحرب المباشرة، موضحًا أن حالات النزوح الداخلية تتزايد بشكل كبير، حيث يضطر السكان إلى الانتقال من منطقة إلى أخرى، ومن خيمة إلى أخرى، مع قلة الخيام المتاحة أصلاً.

وأكد الدفاع المدني أن القطاع يمر بمرحلة كارثية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين الأبرياء في غزة، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، الذين يفتقدون حتى لأبسط مقومات الحياة والأمان.

وقال بصل: "إن ما يحدث اليوم في غزة ليس مجرد أزمة طبيعية، بل هو جريمة إنسانية تتطلب تدخلًا عاجلًا لإنقاذ السكان وحماية حياتهم".