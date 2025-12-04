استشهاد ثلاثة أسرى من غزة داخل سجون الاحتلال وسط تصاعد جرائم الإعدام البطيء

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أسماء ثلاثة أسرى من غزة استشهدوا داخل سجون ومعسكرات الاحتلال خلال الفترة الماضية، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين منذ بداية حرب الإبادة.

وذكر البيان الصادر عن المؤسستين أن الشهداء هم: تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا)، وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا)، وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا). وقد أُبلغت عائلة الشهيد صبابه رسميًا باستشهاده عبر مؤسسة “هموكيد”، فيما أكدت سلطات الاحتلال استشهاد الأسيرين عاشور وهنية.

وبحسب المعطيات، فقد ارتقى الشهيد صبابه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد شهرين من اعتقاله، بينما استشهد خميس عاشور في 8 فبراير/شباط 2024 بعد يوم واحد فقط من احتجازه، أما خليل هنية فاستشهد في 25 ديسمبر 2024 بعد نحو عام على اعتقاله.

وأشار البيان إلى أن الشهداء الثلاثة تركوا خلفهم أسرًا مكلومة، إذ كان صبابه أبًا لتسعة أبناء، فيما ترك عاشور وهنية أربعة أطفال لكل منهما.

وأكدت المؤسستان أن هؤلاء الشهداء يمثلون جزءًا من عشرات المعتقلين الذين قضوا داخل السجون منذ اندلاع الحرب، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى سياسات الإذلال والتنكيل. كما لا يزال عدد كبير من الأسرى رهن الإخفاء القسري، في حين نُفّذت بحق آخرين إعدامات ميدانية موثقة عبر جثامين سُلّمت بعد وقف إطلاق النار.

ووفق إحصاءات مؤسسات الأسرى، فقد تجاوز عدد الشهداء داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة حاجز المئة، بينهم 84 جرى الإعلان عن هوياتهم، نصفهم تقريبًا من معتقلي غزة، ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 321 شهيدًا.

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقلين، وطالبا المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تعزّزت بدعم أميركي ودولي واسع خلال العقود الماضية، وبلغت ذروتها في الحرب الحالية.

كما شدّد البيان على أن الجرائم المرتكبة ضد الأسرى تمثل امتدادًا لحرب الإبادة، عبر عمليات إعدام بطيء داخل السجون، في مرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة. وأشار إلى أن غالبية المعتقلين محتجزون دون محاكمة، ما بين اعتقال إداري تعسفي وتصنيف “مقاتلين غير شرعيين”، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نوفمبر الماضي نحو 3368، وعدد المصنّفين “غير شرعيين” 1205، دون احتساب معتقلي قطاع غزة.