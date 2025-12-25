علماء ودعاة ومثقّفو غزّة يدقّون ناقوس الخطر مع اقتراب منخفض جويّ

حذَّر «التجمُّع الوطنيّ لعلماء ودعاة ومثقَّفي غزّة» من تفاقم الأوضاع الإنسانيّة للنازحين القاطنين في خيام مهترئة لا تصلح للحياة الآدميّة، في ظلّ توقّعات بقدوم منخفض جويّ جديد يُرجَّح أن يكون شديدًا وقاسيًا.

وأكد التجمّع، في بيان صحفي، أنّ استمرار بقاء آلاف العائلات في العراء يعرّض حياتهم، لا سيّما الأطفال والنساء وكبار السّن، لخطر حقيقي ومباشر، مشيرًا إلى أنّ الخيام لا توفّر حماية من حرّ الصيف أو برد الشتاء، ولا تلبّي الحدّ الأدنى من متطلّبات الأمان والكرامة الإنسانيّة.

وطالب التجمّع المؤسّسات الدوليّة والجهات الإغاثيّة وكافة الأطراف المعنيّة بملفّ الإغاثة الإنسانيّة بالتحرّك العاجل لإدخال الكرفانات باعتبارها حلًّا إنسانيًّا طارئًا، يوفّر مأوى آمنًا للنازحين ويحميهم من أخطار الأحوال الجويّة القاسية.

وشدّد البيان على أنّ إغاثة النازحين وإيواءهم واجب إنساني عاجل لا يقبل التأجيل أو التسويف، داعيًا الجميع إلى تحمّل مسؤوليّاتهم الأخلاقيّة والإنسانيّة قبل وقوع كارثة جديدة تُضاف إلى سجلّ معاناة أهالي قطاع غزّة.