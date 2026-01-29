حماس: ملف السلاح قضية فلسطينية لا تخص الحركة وحدها والاحتلال يعرقل وصول لجنة إدارة غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن الاحتلال الإسرائيلي يقف وراء تأخر وصول أعضاء لجنة إدارة قطاع غزة إلى داخل القطاع، في إطار ما وصفه بمحاولات تعطيل أي ترتيبات إدارية أو إنسانية تخفف من معاناة السكان.

وأكد بدران، في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي، أن لجنة التكنوقراط هي الجهة التي ينبغي أن تتولى إدارة جميع شؤون قطاع غزة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وبما يضمن تسيير الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وشدد بدران على أن ملف السلاح قضية فلسطينية جامعة، ولا يخص حركة حماس بمفردها، معتبرًا أن هذا الملف يجب أن يُناقش في إطار وطني شامل يعكس إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.