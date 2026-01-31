حصاد 2025 حصاد 2025

الجهاد الإسلامي: تصعيد الاحتلال في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد استهداف المدنيين وعمليات نسف المنازل والمربعات السكنية منذ صباح اليوم، يأتي في إطار نهج متواصل لحكومة الكيان الغاصب في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي رادع.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا العدوان المتمادي يهدف إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة في قطاع غزة، والتهرب من الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الثانية، في استخفاف واضح بجهود الوسطاء وضرب عرض الحائط بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي الإدارة الأمريكية المسؤولية عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال، ولا سيما في ظل توفيرها الحماية لمجرمي الحرب من المحاكمات، وتشجيعهم على انتهاك القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

