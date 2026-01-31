عمرو موسى للرسالة: مخطط التهجير لا يزال يراود نتنياهو وحكومته

قال د. عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لم توقّع يومًا على اتفاق سلام حقيقي، وما زالت حتى اللحظة تواصل مساعيها الهادفة إلى تهجير سكان قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح موسى لـ"الرسالة نت"، أن مخطط التهجير لم يعد مجرد تكهنات أو سيناريوهات إعلامية، بل بات هاجسًا حقيقيًا يقلق مصر والعالم العربي بأسره، لما يحمله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحسم مسارها السياسي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، بل ما زالت تتعامل بسياسة المراوحة، الأمر الذي يمنح الاحتلال هامشًا واسعًا لمواصلة جرائمه دون مساءلة.

وأضاف موسى أن ما يجري اليوم يمثل سابقة خطيرة، حيث جرى عمليًا تهميش دور الأمم المتحدة للمرة الأولى بهذا الشكل العلني، واستبدالها بهيئة أخرى تعكس وصاية أمريكية مباشرة على القرار الدولي.

وأكد أن هذا النهج يقوّض أسس النظام الدولي القائم على التعددية، ويكرّس منطق القوة بدل القانون، ما يفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية على مستوى العالم.

وبيّن أن قطاع غزة يدفع اليوم ثمن الإجرام الإسرائيلي الممنهج، إلى جانب الانحياز الأمريكي الواضح الذي وفّر غطاءً سياسيًا وعسكريًا للاحتلال.

وشدد موسى على أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى انفجارات إقليمية أوسع، ولن يحقق الأمن لأي طرف، بل سيعمّق دائرة العنف وعدم الاستقرار.

وختم بالقول إن المطلوب عربيًا هو موقف موحد وجاد، يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية، ويضع حدًا لحالة العجز الدولي أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.