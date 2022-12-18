الرسالة نت

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^200 مثال: غزة العزة

مع اقتراب تشكل حكومة نتنياهو ‏

شحادة للرسالة: الاحتلال متجه نحو مزيد من العنصرية بحق فلسطينيي الداخل ‏

نتنياهو
نتنياهو
سبورت سبورت

الرسالة نت-محمود هنية

قال الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديموقراطي إمطانس أبو شحادة، إن ّ الحكومة ‌‏(الإسرائيلية) معنية بتصعيد الأوضاع في القدس والأقصى، ورفع مستوى العنصرية والعدائية تجاه ‏المجتمع الفلسطيني بالداخل. ‏
وقال أبو شحادة لـ"الرسالة نت" إنّ "الشاباك اليوم هو من يتعامل مع المجتمع العربي في الداخل، ‏ويضع استراتيجية الاحتواء له، بما في ذلك ترتيبات الوضع السياسي". ‏
وذكر أنّ الهدف (الإسرائيلي) يتركز دائما على زيادة الاحتواء عبر الترهيب تجاه المجتمع ‏الفلسطيني، وخفض المستوى السياسي من المطالب. ‏
وبيّن أبو شحادة أنّ الحكومة الحالية لا يوجد لديها أي تعامل إيجابي مع الوضع في الداخل، وهي ‏تتجه نحو مزيد من العنصرية والاقتراحات الفاشية تجاه شعبنا بالداخل. ‏
وحول اقتحامات الاحتلال للأقصى، أجاب: "هذه الاقتحامات سياسية بامتياز، في ظل صعود ‏اليمين المتطرف". ‏
وذكر أن هذه الاقتحامات تقوي اليمين وتعزز موقفه لدى الشارع (الإسرائيلي) الذي ينجرف بشكل ‏كبير نحو التطرف. ‏
وأوضح أبو شحادة أن الهدف (الإسرائيلي) الأشمل يتمثل في القضم التدريجي للوضع في ‏الأقصى، والتغيير الاستراتيجي عليه. ‏
وأكدّ أن المتغير في هذه الاقتحامات يكمن في السيطرة الواضحة لليمين على كل المؤسسة ‌‏(الإسرائيلية) وضبط إيقاعها لصالح أهدافه. ‏
ووصف ما يجري في الأقصى بـ"الخطير جدا"، محذرا من أن ما يتعرض له الأقصى من تهديد هو ‏الأكبر في تاريخه منذ احتلاله عام 1967. ‏
ودعا لوحدة الموقف الفلسطيني في كل الساحات، والعمل على توفير غطاء شعبي وسياسي للدفاع ‏عن المقدسات.‏

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فلسطين الاحتلال تشكيل حكومة نتنياهو

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