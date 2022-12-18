شحادة للرسالة: الاحتلال متجه نحو مزيد من العنصرية بحق فلسطينيي الداخل ‏

قال الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديموقراطي إمطانس أبو شحادة، إن ّ الحكومة ‌‏(الإسرائيلية) معنية بتصعيد الأوضاع في القدس والأقصى، ورفع مستوى العنصرية والعدائية تجاه ‏المجتمع الفلسطيني بالداخل. ‏

وقال أبو شحادة لـ"الرسالة نت" إنّ "الشاباك اليوم هو من يتعامل مع المجتمع العربي في الداخل، ‏ويضع استراتيجية الاحتواء له، بما في ذلك ترتيبات الوضع السياسي". ‏

وذكر أنّ الهدف (الإسرائيلي) يتركز دائما على زيادة الاحتواء عبر الترهيب تجاه المجتمع ‏الفلسطيني، وخفض المستوى السياسي من المطالب. ‏

وبيّن أبو شحادة أنّ الحكومة الحالية لا يوجد لديها أي تعامل إيجابي مع الوضع في الداخل، وهي ‏تتجه نحو مزيد من العنصرية والاقتراحات الفاشية تجاه شعبنا بالداخل. ‏

وحول اقتحامات الاحتلال للأقصى، أجاب: "هذه الاقتحامات سياسية بامتياز، في ظل صعود ‏اليمين المتطرف". ‏

وذكر أن هذه الاقتحامات تقوي اليمين وتعزز موقفه لدى الشارع (الإسرائيلي) الذي ينجرف بشكل ‏كبير نحو التطرف. ‏

وأوضح أبو شحادة أن الهدف (الإسرائيلي) الأشمل يتمثل في القضم التدريجي للوضع في ‏الأقصى، والتغيير الاستراتيجي عليه. ‏

وأكدّ أن المتغير في هذه الاقتحامات يكمن في السيطرة الواضحة لليمين على كل المؤسسة ‌‏(الإسرائيلية) وضبط إيقاعها لصالح أهدافه. ‏

ووصف ما يجري في الأقصى بـ"الخطير جدا"، محذرا من أن ما يتعرض له الأقصى من تهديد هو ‏الأكبر في تاريخه منذ احتلاله عام 1967. ‏

ودعا لوحدة الموقف الفلسطيني في كل الساحات، والعمل على توفير غطاء شعبي وسياسي للدفاع ‏عن المقدسات.‏