العاهل الأردني يحذر من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس

حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني من تجاوز "الخطوط الحمراء" في القدس المحتلة، كما حذر من اندلاع انتفاضة فلسطينية "قادمة".

وأكد العاهل الأردني في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، ليلة الخميس، أنّ "استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".

وقال: "يجب أن نقلق من اندلاع انتفاضة قادمة"، مُضيفا أن حدوث ذلك يعني "انهيارًا كاملًا للنظام والقانون".

وجدد تأكيده أهمية الوصاية الهاشمية، متابعًا: "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس"، معربًا عن قلقه من وجود تحديات تواجه الكنائس في إثر السياسات المفروضة على الأرض. واستعرض جوانب من تاريخ الوصاية الهاشمية وصِلتها بصون المقدسات الإسلامية والمسيحية، على مدار أكثر من مئة عام، قائلا: "محظوظون في بلدنا وفي القدس، لأن لدينا أقدم مجتمع عربي مسيحي".

ونبَّه إلى أهمية التكامل الإقليمي في كسر الحواجز، لافتًا إلى حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي في التعاطف معها في فعاليات كأس العالم.

وختم العاهل الأردني أنه ما لم يكن حل للصراع الفلسطيني-(الإسرائيلي)، سيبقى الشارع العربي دومًا متعاطفًا مع القضية الفلسطينية، "لذا علينا أن نتخذ خطوات بنّاءة بدلًا من الإجراءات الهدّامة".