قلق حقوقي من تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة

عبرت مجموعة محامون من أجل العدالة عن قلقها الشديد من تصاعد الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة المحتلة.

وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الأربعاء، :"إن الاعتقالات تفتقر الى ضمانات المحاكمة العادلة، وتمثل اعتقالاً إدارياً يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى اعتقال جهاز مخابرات السلطة الشقيقين باسل وبهاء فليان من قرية برهان قضاء رام الله، بتاريخ 13.12.2022، ضمن حملة واسعة على خلفية التعددية السياسية والحزبية.

وأشارت إلى أن أجهزة السلطة أفرجت عن بهاء وأبقت شقيقه الأسير المحرر باسل معتقلاً في سجونها دون أي تهمة.

60 معتقلاً سياسياً

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

ونقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر محمد عيد جواد من مقراتها في جنين إلى سجن بيتونيا برام الله، بعد أسبوع على اعتقاله.

واختطف وقائي السلطة في نابلس، الشقيقين زيد وعبد الله الحاج بدون مذكرة اعتقال أو ابداء أي أسباب.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس، اعتقال المحرر سلامة جودة من مخيم عسكر الجديد لليوم الـ7 على التوالي.

ومنذ يومين تعتقل مخابر ات السلطة الشاب حسين إبراهيم الزهور من بلدة بيت كاحل قضاء الخليل، والأسير المحرر سعيد القواسمي الذي تعرضت بيوت عائلته الليلة الماضية لاعتداء من أجهزة السلطة واعتقلت عدد منهم.

ولا تزال أجهزة السلطة في الخليل تواصل اعتقال الشاب محمد مجدي بنات ابن عم الشهيد نزار بنات الشاهد على قضية اغتياله لليوم 8 على التوالي.

واعتقلت مخابرات السلطة، الأسير المحرر جهاد الأقرع بعد استدعائه للمقابلة يوم الاثنين الماضي علماً أنه أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أقل من شهر.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطـارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ108 على التوالي في سجن أريحا.

ولليوم 119 على التوالي يعتقل وقائي السلطة في نابلس الأسير المحرر أنور السخل، بينما يواصل اعتقال محمد علاوي لليوم الـ130 يوماً على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة في نابلس تعتقل الشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 149 في سجن أريحا دون توجيه أي تهمة.